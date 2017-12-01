8 декабря в зале Ставропольского союза художников откроется интерактивная выставка «Диалог равенства». Она стала частью большого социокультурного проекта и рассказывает о людях с ограниченными возможностями здоровья. 11 героев благодаря фотографиям и видеосюжетам говорят о самом главном. Среди них есть спортсмены, художники, музыканты, поэты, ученые, общественные деятели. Участники проекта стремятся вести активную, яркую, насыщенную жизнь и каждый успешен в своем деле. Но главное, каждый из них готов на равных общаться с обществом. И участие в проекте стало важным шагом на пути к этой цели.

Экспозиция собрана из снимков, оснащенных QR-кодами, с помощью которых можно посмотреть видео-истории героев. Автор и организатор проекта – художница, культуролог, член Молодежного парламента при Думе Ставропольского края Дарья Шевцова. Девушка считает, что рассказывать о проблемах и особенностях людей с инвалидностью нужно именно так – через культуру и искусство.

Важно также сказать, что творческую часть проекта осуществляли одни из лучших мастеров в Ставрополе – фотограф Василий Дейнека и видеограф Иван Жимаев. В течение нескольких месяцев они бескорыстно работали с участниками.

Выставка будет проходить с 8 по 18 декабря. Вход свободный.