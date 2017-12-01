Фото: пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю

Сотрудники Главного управления МВД России по Ставропольскому краю, сообщила пресс-служба ведомства, задержали трех граждан, которые планировали сбыть партии синтетических наркотиков в особо крупном размере. Как установили оперативники, организатор группы передавал крупные партии наркотиков через специальные тайники ее участникам, которые, в свою очередь, перевозили их на территорию Ставрополья для сбыта. Злоумышленники расфасовывали наркотики на более мелкие партии, которые в последующем размещали в тайниках – «закладках». Более того, подозреваемые создали специальный сайт, через который затем и осуществлялась продажа адресов местонахождения «закладок» за безналичные деньги. Три участника группы задержаны. Во время обысков в их домовладениях изъяты электронные весы и наркотики синтетического происхождения общим весом более трех килограммов. Подозреваемые заключены под стражу, сотрудники полиции ищут организатора группы.