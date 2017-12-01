Фото: пресс-служба губернатора СК

5 команд участвовали в финале 5-го сезона региональной лиги КВН «Кавказ» в Ставрополе. Конкурсанты представляли три вуза Ставрополя, город Михайловск и КБР.

После «Приветствия», «Разминки» и «Музыкального домашнего задания» лучшей стала команда СКФУ «Михаил Дудиков». Глава Ставропольского края Владимир Владимиров передал чемпионам Кубок Лиги и путевки на международный фестиваль КВН-2018 в Сочи.

На втором месте – «Те самые ребята» из СтГАУ, а замыкает тройку лидеров – «Колосок» из Михайловска, сообщили в пресс-службе губернатора СК.