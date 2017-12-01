Фото пресс-службы ГУ МВД России по краю

Участковые уполномоченные полиции ОП № 2 управления МВД России по Ставрополю на одной из улиц краевого центра за совершение административного правонарушения задержали и доставили в городской отдел полиции 50-летнего гражданин. В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него нунчаки. Экспертиза показала, что они изготовлены самодельным способом и относятся к холодному оружию ударно-раздробляющего поражающего действия. Возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление холодного оружия, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.