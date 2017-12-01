Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Примерно в 22 часа на улице Мира села Садового Предгорного района пьяный водитель, не имеющий прав, без мотошлема, управляя мопедом без государственных регистрационных знаков, не справился с управлением и опрокинулся, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. 39-летний местный житель с переломом ноги и ключицы госпитализирован в ЦРБ Предгорного района. По факту происшествия составлено несколько административных материалов, в том числе за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, находящимся в состоянии опьянения. Материалы дела направлены в суд.