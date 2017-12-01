Фото: пресс-служба Ставропольской аепархии Тридцать семей, нуждающихся в помощи, получили в Невинномысске продуктовые наборы от церкви

В Невинномысске тридцати семьям, нуждающимся в помощи, выдали в соборе Покрова Пресвятой Богородицы продуктовые наборы. Вручение прошло после Божественной литургии, которую отслужил благочинный церквей Невинномысского округа, протоиерей Иоанн Моздор.

Маллобеспеченные, многодетные граждане (в том числе с приемными детьми), беженцы – эти категории стали адресатами помощи. Как сообщили в Ставропольской епархии, в наборы вошли продукты первой необходимости: сахар, масло, консервы, крупы, макаронные изделия.