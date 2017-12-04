Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Около 18 часов на 351-м километре автодороги «Кавказ» (территория Минеральных Вод), водитель автомобиля «БМВ-520I», поворачивая налево, столкнулся с автомобилем «Дэу Нэксия», рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Его пассажирка – 67-летняя пенсионерка из Минеральных Вод – получила смертельные травмы. С серьезными ранениями в больницу Пятигорска были доставлены водитель и 2 пассажира «Дэу», в том числе 11-летняя девочка, которая не была пристегнута ремнем безопасности. Водитель «БМВ» – 40-летний местный житель – в ДТП не пострадал