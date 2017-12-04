Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Около 18 часов водитель автомобиля «Хендэ Е-Мигти», двигаясь по федеральной автодороге «Кавказ» в направлении Армавира, на 234-м километре сбил женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, потом врезался в стоящий на автобусной остановке автомобиль «ГАЗ-3110», перевернувшийся от удара, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Женщина умерла на месте происшествия. На вид ей 40-45 лет, славянской внешности. За рулем иномарки находился 38-летний житель Кисловодска.