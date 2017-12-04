Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Георгиевскую районную больницу обратилась 49-летняя женщина, которая рассказала, что получила травмы в результате автоаварии, имевшей место в этот же день в 9 часов 30 минут утра на улице Калинина, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель автомобиля «ВАЗ-2106», не справился с управлением и налетел на «ВАЗ-21099», который остановился впереди на запрещающий сигнал светофора. Водители, причастные к ДТП, при обоюдном согласии, не удостоверившись, что нет пострадавших, уехали. Пассажир «ВАЗа-2106» получила в результате автоаварии перелом челюсти. Водитель «шестерки», который подвозил пострадавшую, был найден — это 19-летний житель Кабардино-Балкарии, стаж вождения у которого – 1 год. На водителя составлен административный материал за оставление места автоаварии, ему грозит лишение прав. Аналогичное наказание грозит и второму водителю, которого в настоящее время разыскивают сотрудники Госавтоинспекции.