Фото: КЦСОН Невинномысск Пенсионерам в Невинномысске сделали красивые прически и маникюр студенты-волонтеры Фото: КЦСОН Невинномысск Пенсионерам в Невинномысске сделали красивые прически и маникюр студенты-волонтеры

К пенсионерам, клиентам Невинномысского центра социального обслуживания населения, пришли необычные гости – будущие стилисты и визажисты. Студенты-волонтеры из индустриального колледжа сделали дамам «третьего возраста» красивые прически. Не остались в этот день без работы и молодые мастера маникюра.

Всего с помощью волонтеров красоту навели 28 пенсионерок. Причем процесс преображения шел под любимые мелодии представителей старшего поколения.

Как сообщили в центре соцобслуживания, студентам, организовавшим необычную акцию, были вручены благодарственные письма.