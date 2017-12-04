5 декабря завершит свою работу Всероссийский патриотический межнациональный лагерь молодежи «Поколение», участниками которого стали 150 делегатов из территорий России, в том числе Ставропольского края. Организатором выступило Федеральное агентство по делам национальностей. Как стало известно, вести церемонию будут артисты Родион Газманов и Света Светикова. Во время торжества наградят победителей «Фестиваля видеороликов», проходившего в рамках форума.

Напомним, лагерь «Поколение» проходил с 29 ноября по 5 декабря в Подмосковье на территории оздоровительного комплекса «Литвиново». В течение шести дней признанные эксперты, представители власти, культуры и бизнеса общались с молодежью. Гостями лагеря становились Оксана Пушкина, Петр Толстой, Лина Арифулина, Тимур Соловьев, космонавт – испытатель Николай Чуб. Ставропольцы запомнились яркими выступлениями на шоу талантов и активной работой на всех творческих и образовательных панелях форума.