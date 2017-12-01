Фото: пресс-служба Думы СК

9 декабря Ставрополье присоединится к международной акции «Тест по истории Отечества».

Цель мероприятия, проводимого с 2015 года, — патриотическое воспитание, сохранение и популяризация исторических знаний у граждан.

В школах, вузах и учреждениях культуры будут работать 410 площадок, где можно проверить свои знания. Хотя сделать это можно и онлайн на сайте кдгр.рф. в течение суток.

Тест состоит из 40 заданий, решить которые нужно за 40 минут. Его разработчик — Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, сообщили в пресс-службе Думы СК.