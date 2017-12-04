Фото: пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

В Португалии прошел чемпионат Европы по сетокан карате-до.

В соревнованиях участвовали спортсмены из 20 стран, всего около 300 человек. Среди них ставропольские каратисты, неоднократные призеры и победители российских и международных соревнований, выступавшие в составе российской сборной.

Чемпионат проходил в нескольких категориях: ката (формальные упражнения) и кумитэ (поединки). Итоги подводились в разных возрастных группах в личном и командном зачетах. Три воспитанника ставропольского спортклуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» завоевали сразу семь наград: три золотые, одну серебряную и три бронзовые.

Абсолютным триумфатором стал Евгений Молчанов, победивший в личном и командном кумитэ среди юниоров. А ставропольчанка Алена Новацкая вы-

играла «бронзу» в личном зачете среди юниорок и помогла команде в возрастной категории 16-17 лет взять две медали – «золото» и «серебро».

Сразу в нескольких возрастных группах отличился Станислав Кирьянов. В командном первенстве среди спортсменов 18-20 лет каратист стал победителем, а в группе атлетов от 21 года юноша оказался на третьей ступени пьедестала.

По словам генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексея Завгороднева, спортсмены проявили себя очень достойно, подтвердив свои лидерские позиции в европейском сетокан карате.