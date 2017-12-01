Фото: пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю

Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Ставропольскому краю, сообщила пресс-служба ведомства, получили информацию, что житель краевой столицы организовал в квартире «мастерскую» по переделке гражданского оружия в боевое. При проведении обыска оперативники обнаружили и изъяли пистолет, изготовленный самодельным способом, который, как показала экспертиза, пригоден для стрельбы боевыми патронами. Оказалось, что мужчина, используя мини-токарный станок и инструменты, переделал газовый пистолет в огнестрельное оружие. В «мастерской» полицейские также изъяли две пулелейки для производства патронов, сигнальные и газовые пистолеты, револьвер, предметы похожие на боеприпасы, комплектующие для пистолетов. Сейчас по всем изъятым предметам проводится баллистическая экспертиза. А оперативники по месту проживания молодого человека обнаружили и изъяли сигнальные пистолеты. Возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов и за незаконное изготовление оружия.