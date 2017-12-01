30 ноября 150 студентов вузов и ссузов краевого центра встретились с доверенным лицом президента России, председателем Российского союза молодёжи Павлом Красноруцким. Общение проходило в стенах Ставропольского государственного аграрного университета в формате «вопрос-ответ».

– Наша жизнь настолько безгранична и многогранна, настолько много разных направлений, интересов, а самое главное возможностей. И вам, молодым людям, нужно уметь эти возможности использовать, – с таких слов начал своё общение со студенчеством Павел Павлович.

Далее молодая аудитория интересовалась у гостя, каким был путь становления на должность председателя такой крупной общественной организации, о возможности возвращения на ставропольскую землю конкурса «Мисс Студенчество России»… В ходе разговора также были определены дальнейшие планы развития молодёжной организации в нашем регионе.