Сразу заметно, что эта группа юных футболистов, тренирующихся на базе кисловодского спортивно-туристического комплекса «Единство», отличается от многих других детских футбольных секций.

Фото: Николай БЛИЗНЮК

Сразу заметно, что эта группа юных футболистов, тренирующихся на базе кисловодского спортивно-туристического комплекса «Единство», отличается от многих других детских футбольных секций.

Во-первых, большинство ребятишек в ней – ну очень маленькие! Складывается впечатление, что некоторые лишь недавно научились ходить. Соответственно, за каждым их движением пристально следят, расположившиеся вдоль стены спортзала папы и мамы, бабушки и дедушки. Во-вторых, все юные футболисты – в оранжевых маечках с одинаковым логотипом на груди – в несимметричный пятиугольник вписано странное слово «Чемпионика».

И, самое главное, – тренировка совсем не похожа на привычные занятия в спортивных школах. Никаких построений, заданий типа: как можно быстрее пробежать из одного конца площадки в другой или забить гол ударом от одних ворот до других. Вместо этого – расслабленная игра с мячами. Тренер в ней – один из участников общего веселья. Причем, начинается тренировка не на футбольной площадке, а на батуте в соседнем ангаре, где ребятишки прыгают и кувыркаются – кому как хочется.

Через 45 минут тренировка заканчивается. Родители разбирают своих чад, а я знакомлюсь с тренером.

Ивану Борисову 32 года, из них 25 он посвятил футболу. С 7 и до 18 лет занимался в футбольной ДЮСШ в родном Санкт-Петербурге. После выпуска из спортивной школы пробовался в нескольких взрослых командах. Увы:

– Выяснилось, что я не гений. И даже не талант, – пожимает плечами Иван. – Но футбол очень любил и не хотел с ним расставаться.

Сразу после школы Иван поступил в престижный институт физической культуры и спорта имени Лесгафта. Он считается одним из лучших по своему профилю в Европе.

– Но я сразу решил, что изучать теорию без практики бессмысленно. Поэтому еще студентом начал тренировать детские и юношеские команды в Санкт-Петербурге.

Иван постоянно профессионально совершенствовался: занимался на различных тренерских курсах и даже ездил на стажировку в знаменитый ФК «Барселона».

Четыре года назад Борисова пригласили тренировать юношескую команду футбольного клуба «Машук КМВ». Он охотно согласился сменить место жительства, – благо в Ессентуках живут родственники. А через год поступило еще более заманчивое приглашение – поработать в лучшей на сегодняшний день в России детско-юношеской академии футбольного клуба «Краснодар». Но спустя два года Иван понял, что не вписывается в жесткие капиталистические порядки, царящие в «Краснодаре»:

– У меня свое видение футбола, свои методики. Я уволился и вскоре нашел единомышленников, – молодую амбициозную команду «Чемпионика».

Москвичи, – основатели «Чемпионики», – свое футбольное образование получили в Германии. Организуя Всероссийскую футбольную школу, они решили не изобретать велосипед, а просто купили у действующих Чемпионов мира, – команды Германии, – их методику подготовки юных футболистов. Адаптировали ее к российским реалиям и уже внедрили в 50 городах по всей стране.

На Кавминводах Иван Борисов – пока единственный представитель «Чемпионики». Вот как он представил мне суть и смысл методики новой футбольной школы:

– Для будущего футболиста главное – техническое оснащение, умение владеть мячом. Это фундамент. А у нас строят здание сборной команды без фундамента, на песке. Статистика свидетельствует: если футболисты ведущих сборных команд мира за матч делают 30 – 40 обводок, то футболисты сборной России – только пять. Наши футболисты не обводят соперников просто потому, что не умеют это делать. Такое умение закладывается в самом раннем детстве на интуитивном уровне. Немцы говорят, что как только ребенок научился ходить, – он готов играть в футбол. Поэтому «Чемпионика» принимает в свои секции ребятишек с трех лет. Для них футбольный мяч – любимая игрушка. Соответственно, и все занятия строятся в форме игры, где мы делаем упор на развитие ловкости и координации. При обводке для смены направления, надо уметь быстро перекладывать свой центр тяжести. Занятия на батуте идеально развивают чувство центра тяжести.

Как пояснил Иван Борисов, «Чемпионика» предполагает «вести» своих воспитанников по немецкой методике до 17-ти лет, а затем передавать их во взрослые команды. Однако, на тот случай, если кто-то раньше проявит свой футбольный гений, есть договоренность с футбольной академией «Спартака» и ряда других клубов, что им будут передавать особо одаренных и уже технически оснащенных юных футболистов.

Разумеется, в преддверии Чемпионата мира я не мог не спросить у человека, посвятившего всю свою жизнь футболу, кто станет чемпионом?

– Разумеется, сборная Германии. У них самая талантливая молодежь, воспитанная по общепринятой в стране методике. И есть опытные игроки, готовые помочь молодым. Считаю, что это идеальная сборная, которая «вынесет» любого соперника.

– А как выступит сборная России?

– Я буду искренне болеть за нашу команду, но, думаю, она даже не выйдет из группы.

– Из такой слабой группы?

– Именно потому, что сборная России попала в самую слабую группу. Как показывает опыт предыдущих Чемпионатов, стоит нашей команде выйти на слабого соперника, как возникают «шапкозакидательные» настроения, и все заканчивается плачевно. А сборные Египта и Саудовской Аравии вполне могут преподнести нам неприятный сюрприз.

Но я буду только рад, если в этой части мой прогноз не сбудется.