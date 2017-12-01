Ставропольская общественная организация «Оффбитс» объявила о старте первого Всероссийского конкурса-премии развития уличного современного спорта и искусства «КАРДО». Благодаря состязанию будут определены «Танцор года», «Трейсер года», «Воркаутер года», «Общественник года», «Предприниматель года» и «Медиамейкер года». Все победители получат денежные премии, уникальные статуэтки и призы.

Надо отметить, что конкурс проходит в три этапа: сначала организаторы принимают заявки от претендентов, затем проходит онлайн-отбор, третий этап будет соревновательный, где и определят лучших в каждой номинации. Мастерство участников оценит экспертное жюри из-за рубежа.

Как рассказали в организации, реализовать большой проект помогла победа в конкурсе президентских грантов. «КАРДО» можно еще назвать «Оскаром». Аналогов подобных мероприятий в России и в мире нет.