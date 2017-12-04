Фото: Николай БЛИЗНЮК Идейный вдохновитель и бессменный организатор фестиваля Евгений Никитин открывает гала-концерт

В Ессентуках прошел традиционный, – уже XVI, – Всероссийский фестиваль авторской песни «Поющий источник».

В течение трех дней около сотни бардов из 30 городов России, – от Москвы до самой северной точки Свердловской области – города Лесной, – выходили на сцену муниципального Центра развития детей и юношества, где все это время «горел» огонек туристского костра, и через песни под гитару делились с друзьями самым сокровенным.

Проникновенной получилась и акция возложения цветов к Вечному огню в Парке Победы, которую поклонники авторской песни посвятили 75-летию освобождения Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков.

«Поющий источник» возник как детище профсоюзного комитета концерна «Росэнергоатом», у которого в Ессентуках есть ведомственный санаторий «Жемчужина Кавказа». И хотя в нынешнем году профком концерна не включил фестиваль авторской песни в перечень своих мероприятий, представители большинства атомных электростанций России по собственной инициативе приехали в Ессентуки.

Откликнулись и «атомщики» из Украины – квартет «Белые крылья» с Запорожской АЭС, пять лет назад завоевавший на ессентукском фестивале Гран-при, прислал видеообращение и исполнил для старых друзей украинскую народную песню. Однако, оспаривать нынешний Гран-при никто из Украины не приехал.

– Видимо, наши пути разошлись, – грустно констатировал основатель и бессменный президент Кавминводского клуба авторской песни Евгений Никитин. – Зато у нас был весьма известный в Азербайджане автор-исполнитель Давид Имамвердиев. Мы договорились, что весной будущего года Кавминводский клуб авторской песни выступит с концертами в Баку.

Другой гость фестиваля, о котором Евгений Никитин сказал предельно кратко и емко: «Это бомба!», – бард из сибирского города Томска, лауреат Грушинского фестиваля и обладатель Гран-при фестиваля «Петербургские аккорды» Роман Ланкин.

Фото: Николай БЛИЗНЮК Специальный гость фестиваля, гениальный исполнитель авторской песни – Роман Ланкин

Корреспонденту «СП» Роман рассказал, что слушать бардовские песни он начал едва ли ни с рождения – родители очень любили авторскую песню и часто пели дома под гитару. Затем окончил музыкальную школу по классу гитары, увлекся туризмом и альпинизмом. Так песни Визбора, Высоцкого, Окуджавы других отцов-основателей бардовского движения в Советском Союзе прочно вошли в его репертуар. Также Роман Ланкин исполняет произведения современные бардов, песни советской эстрады и даже джазовые композиции. С таким репертуаром сразу после Ессентуков Ланкина ждут в Москве. Затем, до конца декабря он даст концерты в Пензе, Ижевске, снова в Москве и, наконец, в Минске.

То есть, сибиряк нарасхват. И это при том, что, по мнению экспертов, у Ланкина «нет вокала». Но зато он гениально умеет привнести в каждую песню свою неповторимую интонацию.

«Поющий источник» Роману Ланкину очень понравился:

– Прекрасная организация, радушная публика. Здесь люди очень щедры душой. Я просто наслаждаюсь, когда общаюсь с ними.

Львиная доля забот по организации этого «праздника души» легла на Евгения Никитина и его сподвижников- кавминводских бардов. Администрация города-курорта тоже содействовала, – бесплатно предоставила зал в центре города и звукоусиливающую аппаратуру, позаботилась о размещении почетных гостей и членов жюри, обеспечила рекламное сопровождение. Однако деньги на проведение Всероссийского фестиваля пришлось искать у спонсоров, – благо друзей у Кавминводского клуба авторской песни немало. Как бы там ни было, но все «срослось» – фестиваль состоялся.

Перед гала-концертом лауреатов «Поющего источника», журналисты попросили поделиться впечатлениями об услышанном на конкурсных прослушиваниях одного из классиков авторской песни 60 – 70-х годов, знаменитого московского барда Вадима Егорова, который вот уже 14 лет подряд возглавляет жюри фестиваля.

Фото: Николай БЛИЗНЮК Председатель жюри, кумир 60 – 70-х годов, московский бард Вадим Егоров

– Поначалу чувствовалось некоторое разочарование: уровень конкурсантов хороший, однако не было открытия. Что закономерно, поскольку талант – явление редкое, штучное. Но потом пошло-поехало…

По мнению маститого барда особенно трудно было выделиться конкурсантам в номинации «Автор», поскольку на них «давит огромный поэтический и мелодический груз» множества авторских песен.

– Однако, чтобы выделиться не обязательно нужна абсолютная новизна. Достаточно одной ноты, штриха, оттенка. Но своего, абсолютно своего. И такие оттенки мы услышали на этом фестивале.

По итогам конкурсных выступлений лучшими в номинации «Автор» жюри признало Александра Митрохина из города Лесной Свердловской области и Бориса Виноградова из краснодарского Армавира.

Гран-при же авторитетные члены жюри присудили новичку ессентукского фестиваля, но трехкратному лауреату Грушинского фестиваля Жанне Поповой из Волгограда.

Фото: Николай БЛИЗНЮК Обладательница Гран-при Жанна Попова с «неотъемлемой частью своего творчества» – мужем Игорем и сыном Левой

– У Жанны выдающийся голос и удивительный вкус к своему голосу. Она – потрясающий вокалист. Но в авторской песне ценится не просто вокал, а его уникальная интонация, «штутность». И это у нее присутствует, – так объяснил решение жюри его председатель Вадим Егоров.

Сама же обладательница Гран-при рассказала журналистам, что гитару в руки она взяла лет в десять. А затем всерьез занялась музыкой – окончила училище искусств по классу вокалу. Так что любовь к авторской песне на равных делит с любовью к джазу и другой хорошей музыке:

– Пою разное, но каждую песню пропускаю через свое сердце.

На конкурсе в Ессентуках Жанна Попова выступала в сопровождении мужа и сына:

– Они неотъемлемая часть моего творчества, – уверяет обладательница Гран-при. – Муж Игорь профессиональный баянист, но также играет на саксофоне и других инструментах, а сын Лева – на ударных. Они мне не только аккомпанируют, а одну из песен и поют вместе со мной.

Прощались барды традиционным: «До встречи на следующем «Поющем источнике!» Но состоится ли он?

– У каждого фестиваля есть свой срок жизни, – считает председатель жюри Вадим Егоров. – С организацией «Поющего источника» все накатано, отработано. Если будет финансовая поддержка, то он еще поживет.

А Евгений Никитин напоследок напомнил, что с середины нынешнего года правообладателем эмблемы и названия Всероссийского фестиваля авторской песни «Поющий источник» стала администрация города-курорта Ессентуки. Так что теперь только от нее зависит, сохранится ли известный на всю страну бренд в Ессентуках.