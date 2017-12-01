Фото: пресс-служба министерства экономического развития СК

«В Московской школе управления «Сколково» начал свою работу третий съезд мэров моногородов. Наш регион представляют заместитель председателя правительства края Андрей Мурга и глава города Невинномысска Михаил Миненков. Его участников приветствовал первый заместитель председателя Правительства РФ Игорь Шувалов. Главная тема в этом году – «Моногорода – проектируем будущее».

Представители Ставрополья неслучайно попали на форум уже не в первый раз. Невинномысск вошел в десятку лучших моногородов страны по итогам прошлого года. При составлении рейтинга учитывалась работа региональной и местной власти по улучшению ситуации в моногородах, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий. Экономику города химиков уже сегодня можно характеризовать как «стереофоничную», в первую очередь, за счет динамичного развития регионального индустриального парка «Невинномысск».