В Пятигорском краеведческом музее прошёл вечер, посвящённый дарителям. В нем принял участие благочинный Бештаугорского Второафонского мужского монастыря иеромонах Елевферий (Казаков), заведующий музеем обители. Гостями музея были художники, музыканты, архивные работники, писатели, педагоги и учащиеся города Пятигорска, представители ряда районов Ставропольского края и регионов России.

Директор музея С. Савенко выразил особую признательность архиепископу Пятигорскому и Черкесскому Феофилакту и всей братии Бештаугорской обители за общий вклад в дело сохранения истории нашего края и Отечества. В конце октября в музее открылась выставка «На изломе истории», в подготовке которой приняло участие духовенство Пятигорска и Лермонтова. Директор музея вручил представителю Бештаугорской обители свидетельство почетного дарителя экспонатов.