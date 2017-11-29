В Ипатово состоялся традиционный конкурс «Миссис-2017», организатором которого выступила администрация муниципального района. За корону прибыли побороться городские и сельские красавицы, а с ними и многочисленные группы поддержки. Темой праздника организаторы выбрали карнавал. Буйство красок, мелодий, танцев, радостное настроение, красота – старт карнавальным страстям задали артисты шоу-балета из Ставрополя. Но, как оказалось, местные красавицы тоже подготовились основательно и смогли составить им достойную конкуренцию.

Фото: Надежда БАБЕНКО Фото: Надежда БАБЕНКО

Традиционная визитная карточка – и вот зрители уже знают почти все об участницах. Анастасия Демченко, к примеру, когда-то очень боялась сцены. В пору, когда жизнь послала ей суровое испытание и стало совсем уж тяжело, она записалась… на танцевальные курсы. А Марина Онищенко, оказывается, многодетная мама – один за другим на сцену вышли четверо детей и еще двое внуков в придачу! Впрочем, ей тут же сыскалась соперница, Ольга Савина, главное богатство которой три сына и дочка.

После знакомства пришло время проверить домашнее задание – участницы подготовили хореографические композиции. Танцы народные, бальные, церемониальные, исторические, современные... Однако поводов для удивления было в этот вечер еще немало, на суд жюри выплеснулся настоящий фонтан иллюзий и сюрпризов, был даже театр теней. Конкурсантка Кристина Комарова представила сценку о том, как жены в пику мужьям устроили девичник с чаепитием в… бане и встреча затянулась на несколько дней.

И приятно, и полезно было ознакомиться с показом моды для детей и взрослых. Удивительным и волшебным было выступление Альбины Подвальной, чей номер с дрессированными попугаями, а затем еще и эквилибр на тростях, выполненный в паре с мужем, не оставили шанса остальным участницам – было понятно, что это ее звездный час. Она представляла свой родной аул Малый Барханчак. С самого детства обожала сцену, особенно удавались танцы. Однажды в жизни девушки случилось чудо – ее, симпатичную миниатюрную продавщицу, заметил директор гастролировавшего в Ипатово цирка и… пригласил на работу.

В цирке она встретила и свою любовь – Сергея. Они уже десять лет вместе, у супругов двое детей. Восьмилетняя Алина с двухлетнего возраста ездит с ними по гастролям со своими номерами – мостиками, шпагатами. Супруги объехали всю Россию и весь Казахстан. Вот такая она, королева красоты Ипатовского района, миниатюрная гимнастка и, между прочим, с красным юридическим дипломом.

Впрочем, без внимания и наград в этот день не остался никто – спонсоры одарили ипатовских красавиц подарками, а артисты пели им свои лучшие песни.