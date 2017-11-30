Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

С 20 ноября по 24 ноября 2017 года Министерство образования и науки РФ совместно с образовательными и общественными организациями провели среди отрядов ЮИД России Интернет-квест-игру в режиме онлайн, участие, в которой приняла команда Центра дополнительного образования Ипатовского района, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Был оборудован специальный класс с видеокамерами, транслирующими действия ЮИДовцев в головной центр в Москве. Участники преодолели более десяти онлайн испытаний, помощь им оказывали педагоги и сотрудники Госавтоинспекции. Команда Центра дополнительного образования Ипатовского района заняла 2 место в номинации «за качество организации Всероссийского онлайн-квеста».