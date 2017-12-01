Стали известны победители VII Всероссийского конкурса интернет-проектов «Позитивный контент 2017», проводимого в рамках национальной «Премии Рунета» в 8 основных и 5 специальных номинациях. В этом году участниками «Позитивного контента» стали более 500 веб-проектов, среди которых сайты, видеоканалы, медиаресурсы, группы в социальных сетях, образовательные и игровые приложения, блоги. Безоговорочным лидером в специальной номинации «Лучший сайт для детей» стал интернет-ресурс «Чудесная страна Александра Екимцева». Жюри высоко оценило работу специалистов Ставропольской краевой детской библиотеки, носящей имя нашего известного поэта-земляка.