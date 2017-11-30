К 1 января 2019 года Россия должна полностью перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Реформа коснется всех: владельцев частных домов, собственников квартир в многоэтажных домах, управляющих организаций, мусоровывозящих компаний и предприятий по переработке и размещению твердых коммунальных отходов (ТКО).

Проблема века

По подсчетам экологов, современное общество выбрасывает такое количество мусора в год, что из него можно собрать гору высотой с Эльбрус! На свалки, санкционированные и несанкционированные, отправляются вперемешку органические остатки, пластик, электротехника, химические отходы и многое другое. В процессе гниения и разложения они выделяют ядовитые соединения, газы, загрязняющие окружающую среду. Газета будет разлагаться до четырех месяцев, фольга – более 100 лет, пластик – 200 лет, стеклянная бутылка – не менее тысячи. Одна батарейка способна отравить 400 литров воды и до 20 квадратов почвы!

На Ставрополье ежегодно образуется более 1,2 млн тонн твердых коммунальных отходов. При этом оплачивают услугу по вывозу отходов всего чуть более половины жителей Ставрополья (57%). Остальные, прежде всего жители сельских поселений, мусор утилизируют самостоятельно – часть сжигают, остальное вывозят в ближайший овраг или лесополосу.

В ответе за мусор

«Мусорная» реформа полностью перестроит алгоритм сбора и утилизации ТКО. Главным ее действующим лицом станут выбранные на конкурсной основе региональные операторы, которые будут отвечать за весь цикл жизни мусора – от контейнера до полигона. На их плечи ляжет и работа по ликвидации стихийных свалок на своей территории. Региональный оператор должен будет либо найти хозяина мусора и заставить убрать за собой, либо вывезти мусор самостоятельно.

Сейчас вносятся коррективы в территориальную схему по обращению с отходами – основной документ, по которому на Ставрополье будет строиться система сбора, хранения и утилизации. Эта схема разделит край на четыре зоны, у каждой из которых будет свой региональный оператор.

В одной из этих зон регоператор уже выбран. Это ООО «Эко-Сити», на его заводы в хуторе Нижнерусском Шпаковского района и под Светлоградом уже с 1 января 2018 года повезут мусор из Ставрополя, Апанасенковского, Грачевского, Красногвардейского, Труновского, Туркменского, Шпаковского районов, Новоалександровского, Петровского, Изобильненского, Ипатовского городских округов. Сейчас предприятие рассылает жителям этих территорий форму типового договора с региональным оператором для ознакомления.

Региональных операторов на остальные три условные зоны выберут на конкурсной основе до 1 мая 2018 года. Планируется, что предоставлять услуги населению они начнут в июле 2018 года. Отдельно будет выделена юго-восточная часть края, включающая в себя регион Кавказских Минеральных Вод. Это связано с необходимостью уменьшения объемов размещаемых ТКО в охраняемом эколого-курортном регионе.

Плата – по тарифу

Как и любая новация, «мусорная» реформа потребует обкатки. Перед региональными операторами встанет сложная задача: убедить 43% жителей края, которые за мусор никогда не платили, заключить договор на вывоз ТКО. И не превращать в свалку ближайшую лесополосу, а собирать отходы в контейнер, за которым по графику будет приезжать мусоровоз.

В течение всего года проводились сезонные замеры накопления ТКО. На основе полученных данных министерство ЖКХ СК утвердит нормативы накопления отходов, а региональная тарифная комиссия края - тарифы для региональных операторов. Задача краевого правительства – не допустить резкого скачка тарифа на вывоз мусора. Транспортная составляющая – значительная часть тарифа, ведь мусоровозы региональных операторов должны будут забирать ТКО даже из самых отдаленных поселений в своей зоне ответственности. Другая часть тарифа – расходы регионального оператора на обучение персонала, заработную плату и т. д. Еще одна часть – плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Единый тариф для первого регионального оператора – ООО «Эко-Сити» – будет утвержден уже в декабре этого года. По поручению губернатора В. Владимирова параметры тарифа будут обсуждаться максимально открыто, с привлечением представителей гражданского общества и экспертов.