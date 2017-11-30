Проблемы ЖКХ всегда находятся на острие общественного интереса. Трудно найти человека, которого проблемы этой отрасли не касаются. Не так давно в Ставрополе прошло заседание президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании, также посвященное этой теме. Поставлена задача упорядочить систему коммунальных отношений. Подробнее об этом корреспондент «СП» беседует с председателем профильного комитета – по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ Думы СК Игорем Андрющенко.

Фото пресс-службы Думы СК Игорь Андрющенко

– Игорь Васильевич, Совет законодателей в Ставрополе обсуждал много проблем, касающихся «коммуналки», но на первый план выдвинулась одна из них – необходимость принципиального изменения действующей схемы оплаты услуг ЖКХ: из цепочки «поставщик ресурса – население» предлагается убрать посредника – управляющую компанию.

– Это сегодня самый резонансный вопрос – переход к новой системе договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями. По статистике, треть действующих УК задерживает перечисление полученных от жильцов многоквартирных домов средств. Именно по этой причине у поставщиков услуг собираемость платежей не превышает 80 процентов.

По новой схеме управляющая компания будет получать за управление ресурсами, а оплата этих ресурсов будет напрямую поступать компаниям, которые обеспечивают нас светом, водой, теплом. Как говорится, третий лишний. Слишком велик дисбаланс между цифрой, характеризующей сумму задолженности населения, и общим объемом долга перед ресурсоснабжающими организациями. Это может означать только одно: средства оседают на счетах УК. В июне на прямой линии президент Владимир Путин однозначно обозначил свою позицию: управляющие компании необходимо «лишить права быть посредниками в денежных потоках».

Полагаю, исключение из схемы посредника существенно оздоровит рынок управления жилым фондом: тот, кто пришел управлять чужими деньгами, уйдет, новые возможности откроются перед рачительными хозяевами, которые действительно умеют управлять многоквартирными домами с пользой для жильцов. Если денежные потоки стабилизируются, у «ресурсников» появится больше денег для обновления изношенных фондов. Ведь есть и такие регионы, где инфраструктура ЖКХ изношена на 80 процентов, а это значит, что любая нештатная ситуация может привести к техногенной катастрофе.

– Не усложнится ли для потребителей процедура оплаты коммунальных услуг? Наверное, еще многое надо предусмотреть для того, чтобы система заработала без сбоев?

– Я знакомился с мнением экспертов. Они считают, что единый платежный документ не создаст для граждан проблем с техническим осуществлением оплаты коммунальных услуг. Но вы правы, безусловно, необходимо еще немало потрудиться над созданием механизма, чтобы законодательное решение работало как часы. Работы, полагаю, хватит и Госдуме, и региональным парламентам.

– Не могу не напомнить о словах, произнесенных в Ставрополе вице-спикером Госдумы Ириной Яровой: «Тот, кто продает коммунальную услугу, и должен ее учитывать. Мы же не ходим в магазин с собственными весами». Не из области ли фантастики, что счетчик будет устанавливать поставщик коммунального ресурса? Ресурсоснабжающие компании весьма и весьма наживаются на постоянных поверках, сменах приборов в квартирах граждан. Практически у каждого жильца найдется своя история на эту тему.

– Вот именно по этой причине, чтобы сократить почву для жалоб, пора развернуть ситуацию в пользу потребителя коммунальных услуг. Конечно, пока ответственность за установку, поверку, замену приборов учета, их исправность по-прежнему лежит на жильце. По показателям оснащенности квартир приборами учета край на хорошем счету. Планка на цифре 80 процентов. А что касается электрической энергии, это 95-98 процентов. Однако пришло время двигаться вперед. Мир становится цифровым. И сфера ЖКХ не должна быть исключением. Первый шаг на этом поле – это, безусловно, наведение порядка в учете и автоматизация съема показателей. Для этого счетчики должны быть принципиально новыми и устанавливаться именно за счет поставщиков ресурсов. И никак иначе.

– Игорь Васильевич, у вас в работе находится законопроект, касающийся капитального ремонта многоквартирных домов. Какие на этот раз изменения планируется внести в действующее законодательство? Сами понимаете, вопрос не праздный для ставропольцев.

– Согласно части второй статьи 166 Жилищного кодекса РФ, у субъекта Федерации есть право дополнить перечень работ в рамках капитального ремонта. Так вот, в связи с многочисленными обращениями собственников жилых помещений губернатором и правительством края внесен в Думу СК проект закона, который предлагает включить в этот список капитальный ремонт подъездов. Подобная практика в ряде регионов России уже внедрена. Если решение депутатами будет одобрено, то в этом случае необходимо внести также изменения в постановление правительства СК, устанавливающее размер предельной стоимости услуг и (или) работ, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств Фонда капремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса за квадратный метр. Реализация нормативного акта в случае его принятия не потребует дополнительных расходов из краевого бюджета.

– Судя по заявкам, сделанным на заседании Совета законодателей, ближайшее время вообще обещает быть богатым на уточнения, поправки в законодательство, регулирующее жилищную политику и сферу ЖКХ.

– Любая перемена влечет за собой ворох вопросов, на которые предстоит ответить. В частности, корректировки коснутся порядка расчетов по оплате коммунальных ресурсов, используемых на содержание общедомового имущества, ужесточения лицензионных требований к УК, механизма взаимодействия жильцов с организациями, управляющими их домами. Прозрачности рынка будет способствовать уже законодательно оговоренная обязанность для управляющей компании иметь свой сайт, на котором должна отражаться вся информация, интересующая жильцов: тарифы, расходы на общедомовые нужды, планы текущего ремонта и т. д.

– Президентом дано поручение выработать предложения по отказу от практики долевого строительства. Почему, как вы считаете, возникла такая необходимость? И как складывается ситуация на Ставрополье с решением проблем обманутых дольщиков?

– Президент Российской Федерации дал поручение Правительству РФ и Центральному банку России подготовить план мероприятий, который предусматривает замещение долевого строительства проектным финансированием. Перемены должны осуществляться поэтапно. В конечном итоге продаваться будут только готовые квартиры без участия финансовых средств граждан, чтобы исключить риски для тех, кто отдает последние деньги за желанную крышу над головой, а в итоге остается ни с чем. Ибо ранее принятые меры для исключения подобных опасных ситуаций не дали ожидаемого результата.

Именно нашему комитету на одном из думских рабочих совещаний дано поручение проанализировать действующее краевое законодательство и ситуацию в сфере долевого строительства. Думаю, в декабре мы проведем совместно с представителями исполнительной власти края совещание, на котором подробно обсудим проблематику и план дальнейших действий.

Тема действительно крайне злободневная, и неслучайно президент обозначил ее среди важнейших. В крае много сделано для того, чтобы сократить число обманутых дольщиков. Проблемы многих решены. Однако появляются новые недобросовестные застройщики, которые вновь оставляют ставропольцев и без денег, и без жилья. Так продолжаться не может.