16-17 декабря в Ставропольском ДКиС пройдет Всероссийский фестиваль патриотического искусства и спорта «Искусство, танец и спорт за Россию». Организаторы называют его самым значимым событием уходящего года. Участниками станут талантливые мальчишки и девчонки, молодые люди, а также профессиональные исполнители из разных территорий нашей страны. Два дня они будут представлять искусство различных направлений.

Отметим, что мероприятие пройдет в рамках 22-го фестиваля «Вальс Победы». Состоятся соревнования Рейтинга «А» по дисциплинам общероссийской танцевальной организации, открытый чемпионат СКФО, открытый чемпионат Ставропольского края, чемпионат и первенство СКФО по чир-спорту.