Фото: пресс-бюро КШ им. генерала А. Ермолова

3 декабря в нашей стране отмечается День Неизвестного солдата. Официально это относительно новая памятная дата, впервые в России ее отметили в 2014 году. А вот сам день выбран не случайно. В ознаменование 25-й годовщины разгрома фашистских войск под Москвой 29 ноября 1966 года прах Неизвестного солдата из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) был перенесен и с соблюдением исторических воинских почестей захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.

Об истории этого мемориала воспитанникам кадетки рассказали старейший преподаватель военного дела школы Василий Кузнецов и председатель общественного совета партпроекта «Историческая память», депутат городской Думы, Алексей Хитров. Они же вручили отличившимся школярам сувениры за хорошее знание истории Отечества. Урок мужества, помимо неформального общения, включил в себя кино-ретроспективу хроникальных фильмов и любительское видео о работе кадет-поисковиков, военно-историческую блиц-викторину, показательные выступления вице-кадет и кадет старших классов по дисциплинам военно-учетных специальностей.