29 ноября примерно в 11:30 на 0-м километре автодороги «Прохладный – Советская» водитель автомобиля «Лада Приора» выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Грантой». Пассажир «Приоры» от полученных травм скончался. Водителя и второго пассажира доставили в больницу. Находившемуся за рулем «Гранты» автолюбителю также понадобилась помощь врачей, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.