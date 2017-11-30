Фото: ОМВД Невинномысск В Невинномысске проводят рейды по выявлению лиц, нарушающих порядок сбора и вывоза отходов

В Невинномысске прошли рейды на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при сборе и вывозе отходов. Организовали акцию под названием «Защитим окружающую среду» сотрудники полиции и представители организации «Общественный экологический контроль России».

В ходе рейда стражи порядка выявили трех нарушителей. Материалы по ним направлены в Минприроды СК для принятия решения по существу. Отметим, наказания за несоблюдение экологического законодательства сегодня весьма серьезные. Например, юридические лица, нарушающие порядок сбора отходов, могут быть оштрафованы на крупные суммы: до 250 тысяч рублей.

Отныне рейды, подобные только что прошедшему, в Невинномысске будут проводить регулярно.