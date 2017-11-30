Фото: Александр МАЩЕНКО На аварийном участке автодороги в Кочубеевском районе заканчивается монтаж системы электроосвещения Фото: Александр МАЩЕНКО На аварийном участке автодороги в Кочубеевском районе заканчивается монтаж системы электроосвещения

Через все село Ивановское, что в Кочубеевском районе, проходит участок автодороги регионального значения «Невинномысск-Эрсакон». Однако до последнего времени оживленная магистраль не имела системы освещения. Как следствие, в пределах населенного пункта не раз происходили ДТП с тяжкими, в том числе и летальными, последствиями.

Сейчас на «нехорошей» улице, а также на участке ее пересечения с другой магистралью, проходящей через Ивановское, заканчивается монтаж и подключение диодных фонарей. По окончании работ участок трассы протяженностью более пяти километров осветят 173 инновационных энергосберегающих светильника. Электричество они потребляют экономно, а вот света дают больше, чем фонари старого типа. Конструктивные особенности также гарантируют бесперебойную работу в холодное время года.

Еще один нюанс: специальные фотоэлементы будут в автоматическом режиме включать и выключать освещение на указанном участке дороги.