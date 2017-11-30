30 ноября в столице Ингушетии Магасе торжественно открылся Пятый, юбилейный форум СМИ Северного Кавказа. Это первый опыт проведения действа вне пределов Пятигорска, резиденции полпредов Президента России в СКФО, первый из которых, Александр Хлопонин, собственно, форум и произвел на свет.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Такой дрейф мероприятия по субъектам федерального округа был предложен год назад, идею подхватил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, ссылаясь на предстоящее 25-летие республики, которому в итоге перенос и посвятили. Впрочем, во вступительном слове Евкуров сыронизировал, что никому не рекомендует впредь подобные инициативы проявлять, ибо наказуемо. Уточнив потом, что сказанное – шутка.

Помимо главы принимающей стороны на подиуме большого зала республиканской библиотеки в первый день присутствовали заместитель полпреда в СКФО Максим Владимиров, заместители федеральных министров по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев и образования и науки Сергей Кравцов, иные официальные лица, включая представителей Казахстана, Абхазии и Южной Осетии. Основной же поток медийных лиц ожидается во второй день.

К слову сказать, Сергей Кравцов, возглавляющий и Рособрнадзор, понятное дело, излагал позицию ведомства, с удовлетворением отмечая выросшую на Юге честность сдачи ЕГЭ и сокращение числа «фабрик дипломов» в виде различных вузовских филиалов и домотканых «университетов», однако делал это со ссылкой на газетные публикации. Можно сказать, опылился.

Ставрополье на форуме представила делегация прессы всех уровней, от районных газет и университетских пресс-служб до краевого телевидения и «Ставропольской правды». В фойе по уже сформировавшейся традиции была построена выездная студия телекомпании «Своё ТВ», где не только записывали интервью и дискуссии участников, но и вели прямую трансляцию события. Украшением студийной экспозиции стали репринты одного из первых выпусков газеты «Заря свободы», прародительницы «Ставрополки». Экземпляр газеты унес с собой заглянувший на огонек Юнус-Бек Евкуров.

Ну а после вступительных речей и быстрого обеда все разошлись по экспертным сессиям и мастер-классам, благо послушать и посмотреть было на кого: авторитетных в профессии и политической жизни людей прибыло в Магас немало.