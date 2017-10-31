1 декабря 2017 года снова начнется вещание Телеканала Деда Мороза – это будет уже пятый российский сезон канала, который круглосуточно помогает создавать новогоднее настроение. Как и ранее Телеканал Деда Мороза будет доступен эксклюзивно только абонентам «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком».

Телеканал Деда Мороза – родной брат французского La Chaine du Pere Noel, который был основан в 2011 году, и с тех пор пользуется невероятной популярностью. Российская версия создается медиа-группой Lagardere Active в тесном сотрудничестве с компанией «Ростелеком», крупнейшим в стране оператором IPTV и кабельного ТВ. Благодаря этому программное наполнение канала полностью адаптировано под запросы российского телезрителя. Впервые в России Телеканал Деда Мороза стал доступен в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома» 1 декабря 2013 года.

Юбилейный пятый российский сезон Телеканал Деда Мороза порадует зрителей всех возрастов лучшим новогодним и зимним контентом, в том числе отечественного производства. На канале будут показывать проверенную советскую киноклассику – «Варвара – краса, длинная коса», «Юность Бемби», «Старая, старая сказка», «Ледяная внучка», «Приключения Маши и Вити», а также новинки последних лет – все фильмы «Ёлки», «С Новым годом, мамы!», «Дед Мороз, битва магов», «Мамы-3» и другие.

В программе можно найти любимые мультфильмы – «Зима в Простоквашино», «Дед Мороз и лето», «Машины сказки» и «Машины страшилки», из зарубежных – «Волшебный кристалл Санты», «12 дней Рождества», «Снеговик», «Нико путь к звездам» и многие другие. А еще много кинофильмов для семейного просмотра – «Мой отец – мой герой», «Человек-эльф», «Рождество каждый день», «Йоко», «Белый клык». Серия программ «Новогодняя мастерская» поможет креативно и грамотно подготовиться к любимому празднику. Каждый год Телеканал Деда Мороза показывает не менее 50% нового контента.

У всех зрителей Телеканала Деда Мороза есть возможность получить замечательные новогодние подарки. На сайтеwww.dedmoroztv.com доступны тематические новогодние игры и другие активности, участвуя в которых можно зарабатывать баллы. В эфире телеканала будут появляться промо-коды, которые самые внимательные зрители могут вводить в специальное поле на странице сайта. Тем, кто соберет наибольшее количество баллов за все активности, Дед Мороз вручит приставку Play Station 4.

Жителям Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода повезло еще больше – они смогут погрузиться в жизнь Телеканала Деда Мороза с помощью бесплатной VR-игры (виртуальная реальность), а также стильно упаковать свой новогодний подарок. Места и даты проведения праздников в торговых центрах городов будут доступны на сайте канала.

В соответствии с концепцией проекта, вещание Телеканала Деда Мороза продлится два месяца и завершится 31 января 2018 года. Канал доступен во всех основных пакетах «Интерактивного ТВ» и цифрового ТВ «Онлайм» в Москве (на кнопке 50), а также цифрового ТВ «Ростелекома» в Санкт-Петербурге (кнопка 77) и Екатеринбурге (кнопка 39).

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Телеканал Деда Мороза – единственный сезонный телеканал на русском языке с новогодней и рождественской тематикой для детей и их родителей. Канал предлагает контент для всех, кто любит Новый год, Рождество и волшебный мир Деда Мороза.

La Chaine du Pere Noel основан в 2011 году, проект имеет огромный успех во Франции. В новогодний сезон 2013-2014 годов в эфир впервые вышел Телеканал Деда Мороза на русском языке. Канал стал новогодним подарком создателей канала всем абонентам «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома».

Сезонный новогодний телеканал вещает с 1 декабря по 31 января: в это время на канале идут любимые российские, советские и иностранные мультфильмы и мультсериалы, художественные фильмы, оригинальные красочные шоу и познавательно-развлекательные программы, посвященные новогодней и рождественской тематике. Создавать и поддерживать праздничное настроение в новогодний сезон также помогает сайт канала www.dedmoroztv.com, посетителей которого ждут развлечения, игры и общение с главным героем телеканала Дедом Морозом.