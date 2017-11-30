Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

В Ставропольском Дворце детского творчества прошел слет студенческих отрядов, участие в котором приняли более 700 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Самые активные и позитивные собрались вместе, чтобы подвести итоги года.

К торжественному мероприятию присоединились ветераны движения, представители органов власти края, работодатели, руководители учебных заведений. Они сказали добрые слова в адрес студотрядовцев. Сегодня на территории края есть строительные, педагогические, сервисные, сельскохозяйственные, медицинские отряды, а также проводников. У каждого свой цвет бойцовки, свои речевки и всегда одна цель — сделать мир лучше. В итоговый день были вручены нагрудные знаки «За активную работу в студенческих отрядах», почетные грамоты и благодарственные письма центрального и краевого штабов студотрядов, лучшие команды получили наградные знамена.