Команда Ставропольского государственного медицинского университета заняла второе место на V Всероссийской студенческой олимпиаде по педиатрии. Вуз представляли шесть человек – М.Боташева, И.Темирханова, В.Сорокина, Х.Шукуров, Г.Караханов, Э.Шахназярян. Все студенты пятых и шестых курсов.

Соревнования прошли в стенах Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. За призовые места боролись 175 студентов из 35 команд вузов России. Конкуренция была большая – будущие медики продемонстрировали колоссальные знания по истории медицины, навыкам оказания первой врачебной помощи, полного реанимационного пособия, общей эрудиции.

Диплом второй степени и кубок нашим олимпийцам вручали в торжественной обстановке. Кроме того, ректор СПб педиатрического медицинского университета доктор медицинских наук Д. Иванов передал ректору Ставропольского государственного медицинского университета В.Кошелю благодарственное письмо «за обучение и подготовку высокопрофессиональных кадров, готовых исполнить свой врачебный долг в любом месте и в любое время».