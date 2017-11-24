Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Воспитанники школы единоборств Ставрополя привезли медали с чемпионата и первенства Европы по карате, проходивших в Португалии.

Два «золота» завоевал Евгений Молчанов за победу в первенстве Европы в личном и командном зачете среди юниоров до 20 лет. Станислав Кирьянов взял «бронзу» в личном зачете, первое место в составе сборной страны среди юниоры и третье командное место среди мужчин, так как он выступал в двух возрастных категориях. Также как и Алена Новацкая. У нее «ассорти» из медалей – в личном зачете среди девушек до 17 лет – серебро, среди девушек до 20 лет – бронза, а в командном зачете – золото, сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.