В краевой библиотеке для молодежи имени В.И.Слядневой открылась выставка «От экологического просвещения – к экологической культуре», инициатором которой выступила Ставропольская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы. Экспозицию составили книги из фонда библиотеки, в том числе посвященные природе и экологии Ставропольского края.

На открытии присутствовали студенты регионального многопрофильного колледжа. Светлана Ресенчук, начальник отдела активных воздействий Ставропольской военизированной службы рассказала им о своей работе. Ведомство занимается охраной сельскохозяйственных районов от градовых осадков. На память о встрече ребята завязали зеленые ленточки, тем самым обозначив свое неравнодушие к проблемам экологии. Отметим, что выставка открыта для читателей и гостей библиотеки до середины декабря.