Мы уже сообщали, что Ставропольская краевая психиатрическая больница №1 победила во всероссийском конкурсе «За подвижничество в области психического здоровья». Новость о новых достижениях лечебного учреждения не заставила себя долго ждать. На днях главному врачу Олегу Боеву вручен сертификат, подтверждающий внедрение системы менеджмента качества.

– Сертификация на соответствие требованиям этого стандарта открывает перед организациями широкие возможности эффективного совершенствования психиатрических услуг населению. Главной целью остается сохранение качества жизни и трудоспособности человека через повышение его психического здоровья,- пояснил главный врач больницы.

Система управления качеством создавалась в Ставропольской краевой психиатрической больнице №1 на протяжении двух лет, рассказали в пресс-службе учреждения.