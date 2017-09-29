Собираемость взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае, по данным регионального оператора, составляет 79 процентов. Речь в данном случае идет о тех собственниках квартир, кто доверил распоряжение средствами краевому фонду капремонта. Ниже этот показатель по тех домам, где жильцы выбрали для накоплений специальные счета, – 69 процентов.

Как отметил на заседании коллегии министерства ЖКХ СК, главный жилищный инспектор края В. Савченко, в начале 2017 года уведомления о наличии долгов и необходимости их погашения получили владельцы спецсчетов в 226 многоквартирных домах края. В течение шести месяцев – такой срок отводит закон – недостающие средства были собраны жильцами 22 домов. В 80 многоквартирных домах при отсутствии должной реакции фонды капремонта со спецсчетов были переведены в «общий котел».

Что касается остальных домов, где в полном объеме не собираются средства на ремонт, решения о переводе фондов предстоит принять местным властям. На заседании члены коллегии министерства рекомендовали представителям муниципалитетов рассмотреть эти вопросы оперативно.