В Пятигорской епархии с началом Рождественского поста вновь стартовала традиционная благотворительная акция «Рождественское тепло». Главная её идея – радость великого праздника Рождества Христова должна прийти в каждый дом. С этой целью во всех приходах епархии идет сбор теплой одежды (не бывшей в употреблении), продуктов питания, средств гигиены и адресная передача подарков нуждающимся. Принести помощь может каждый, принеся её в ближайший православный храм или монастырь, а также в епархиальный кризисный центр Дом для мамы в городе Ессентуки. Организатору акции убеждены: участие в делах милосердия необходимо и для самих благотворителей.