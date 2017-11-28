Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

29 ноября около пяти вечера водитель легкового автомобиля на 56-м километре автодороги «Ставрополь-Тоннельный-Барсуковская» сбил 61-летнюю женщину и, не оказав помощи, скрылся. Потерпевшая скончалась на месте. Госавтоинспекция Ставропольского края разыскивает автомобиль и водителя. Предположительно, автолюбитель находился за рулем «ВАЗа-2115» цвета зеленый металлик. На капоте и бампере имеются характерные повреждения, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Если вам что-либо известно о происшествии и личности водителя, сообщите об этом в дежурную часть ОГИБДД по Кочубеевскому району (886550) 3-79-00, либо 02.