Фото: «Экологический патруль» На краевой конференции в Невинномысске обсудили проблемы экологии

Краевая экологическая конференция прошла в Невинномысске. Ее инициаторами стали общественники: организации «Экологический патруль» и «Общественный экологический контроль России». Участие в конференции приняли представители Департамента Росприроднадзора по СКФО, минприроды СК, краевых и городских властей, надзорных, контролирующих органов, а также просто неравнодушные граждане.

Речь шла в первую очередь об острых экологических проблемах территорий Ставрополья. К примеру, соцопрос показал – 20 процентов жителей Невинномысска хотели бы покинуть город из-за проблем с экологией. Горожан волнуют не только выбросы крупных предприятий, но и необходимость рекультивации городской свалки, откуда мусор разлетается по окрестностям.

Была, впрочем, озвучена в ходе разговора и положительная информация. Так, в 2018 году минприроды СК планирует к реализации в Невинномысске важный объект: участок берегоукрепления по левому берегу реки Кубань.

По итогам работы конференции была принята резолюция.