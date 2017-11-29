Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

29 ноября около 7:30 часов автолюбитель за рулем «УАЗ Патриот» выехал на встречную полосу автодороги «Буденновск – Ачикулак – Нефтекумск», где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21074». 60-летний водитель легковушки погиб на месте, а его 60-летняя супруга скончалась в больнице. На заднем сидении находились 62-летняя женщина и 60-летний мужчина, они с тяжелыми травмами госпитализированы. Водитель «Патриота» был трезв и в ДТП не пострадал, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.