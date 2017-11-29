Желающим стать обладателями новых купюр не нужно в спешке покупать их с наценкой, в Банке России предупреждают, что они не являются памятными. Потому вскоре станут вполне привычными в обращении.

В частности, в Интернете активно идет торговля купюрами номиналом 200 и 2000 рублей. Некоторые ставропольцы реализуют их по 260 и 2300 рублей соответственно.

В ставропольском отделении Южного ГУ Центробанка уточнили, что упомянутые банкноты введены в обращение 12 октября 2017 года. Их тираж не ограничен, и встречаться в обращении они будут все чаще, так как сейчас вводятся по мере адаптации кассового и банковского оборудования. Новые банкноты, как и все остальные, будут выпускаться в соответствии с потребностями наличного оборота. Так, на декабрь пока запланирован массовый выпуск новых банкнот, которые будут распространены по всем федеральным округам.