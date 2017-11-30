С 1 по 3 и с 6 по 10 декабря Ставропольский государственный музей-заповедник им. Г. Прозрителева и Г. Праве принимает участие во Всероссийской акции «Музей для всех! День инклюзии».

По предварительной записи проводятся бесплатные экскурсии для групп инвалидов и их сопровождающих. Тематические экскурсии организуются как по основной краеведческой экспозиции, так и по экспозиции Галереи пейзажей П.М. Гречишкина. В субботу, 2 декабря, в музее пройдет День многодетной семьи, также предусматривающий бесплатное посещение. Для этого дня подготовлена специальная программа, в которую входит посещение экспозиций «Зоология», «Городская квартира 1940 – 1950 годов» в зале этнографии и ряд других. Кроме того музей предлагает аудиоэкскурсию «Экоэкскурс» с рассказом о влиянии деятельности человека на окружающую среду.