Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

29 ноября примерно в 19 часов на автодороге «Новоалександровск – Кропоткин» водитель «Ауди 80» совершил небезопасный обгон и врезался в двигавшийся навстречу автомобиль «ВАЗ-21074». С травмами госпитализированы 40-летняя женщина, находившаяся за рулем «ВАЗа» и 27-летний водитель «Ауди». Кроме них пострадали три пассажира – две девушки и молодой человек, также местные жители. Проверка выявила технические неисправности у обоих транспортных средств, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.