В Ставропольской психиатрической больнице №1 на V съезде психотерапевтов и психологов СКФО говорили об агрессии. Открывая двухдневное мероприятие, главный врач СККСПБ №1 Олег Боев пожелал участникам плодотворной работы, заметил, что сегодня агрессивное поведение все чаще атакует человека. Причин этому много – в них и предстояло разобраться в ходе обсуждений.

Каждый из двух дней конференции был наполнен не только теоретическим, но и практическим материалом: прошли интересные мастер-классы, клинические разборы, также агрессию рассмотрели в кинематографических материалах. А открыл съезд доклад доктора философии университета Фридриха и Александра, кандидата психологических наук Владимира Ромека. Он простыми словами, на простых примерах рассказал об истоках формирования поведенческих моделей – через подражание, копирование поведения родителей либо авторитетных членов группы, и даже незнакомых людей, под влияние которых человек может попасть в новой ситуации. Но тем не менее феноменом остается присутствие в любой группе людей, не похожих ни на кого, не желающих копировать общепринятую модель поведения. Парадоксальным образом именно они зачастую становятся двигателями прогресса. В качестве примера доктор напомнил историю законодательницы мод Коко Шанель — первой смоделировавшей женские фасоны брюк.

Как сделать человека агрессивным, задал вопрос Владимир Ромек аудитории, и сам на него ответил:

– Первый способ – не давать ему то, чего очень хочется. Ему хочется гулять, а заставляют маршировать строем, ему хочется спать, а спать не дают. Второй верный способ – лишить ценной собственности. Например, отобрать любимую сережку и сказать: «больше никогда ее не получишь». В таких случаях хочется нарушить физическую или психическую целостность обидчика. Но, в то же время, если бы агрессия была не нужна в жизни человечества, ее бы не было. В ней есть драйв, желание что-то изменить. Это желание можно реализовывать разными способами, иначе зачем идут войны, зачем захватывать чужую собственность, ведь тот у кого ее отнимут, будет злиться. Сначала этот вопрос рассматривали с помощью животных, решив, что у человека агрессия появляется тем же путем. Но мы не животные — у нас есть речь и мышление.

Следующий докладчик – врач психиатр судмедэксперт психбольницы №1 Ирина Козлова – продолжила эту мысль. Она рассказала о видах агрессии, пояснив, что, с одной стороны, агрессия – это действие, направленное на причинение тяжкого вреда физическому здоровью человека, либо его смерти (и это – уголовно наказуемое деяние), а с другой, агрессивность – черта личности, которая проявляется как активность, наступательность, движение вперед. Это – воля к победе, к открытиям, к самореализации, активная жизненная позиция, стремление к адекватному лидерству. Специалист приводила множество примеров агрессивного поведения, о которых даже сложно рассказать на газетных полосах.

В конце своего доклада Ирина Львовна предложила присутствующим пройти тест на склонность к риску. В вопросах были обозначены различные жизненные ситуации, на которые человек может отреагировать по-разному, например: смогли бы вы превысить допустимую скорость на машине, чтобы спасти жизнь другому человеку? Смогли бы попытаться остановить убегающего злоумышленника? Решились бы проехаться на подножке вагона поезда, который движется со скоростью около 100 км/час? Такой тест позволяет приблизительно оценить, насколько высокой является склонность к риску у человека.

Заключил лекционную часть съезда психоаналитический психотерапевт, кандидат Международной психоаналитической ассоциации Алексей Корюкин докладом об агрессии в психотерапевтическом процессе, подчеркнув, что каждому психотерапевту и психологу крайне важно в процессе терапии думать о собственной сохранности.

Вторая половина дня была посвящена семинарам: медицинский психолог Ставропольского перинатального центра, руководитель проекта «Женская лига» Светлана Бей подняла непростую тему: «Отказ от материнства как форма скрытой агрессии». Также под руководством врач-психиатр психиатрической больницы №1 Юрия Шикина прошел симпозиум «Проблема преодоления терапевтической резистентности при ведении депрессивных больных». В завершение рабочего дня клинические психологи СККСПБ №1 Светлана Рожкова и Сергей Шелковин провели занятие телесно-ориентированной терапии, а в актовом зале состоялся кинопоказ с последующим обсуждением.

Во второй день также прошли мастер-классы и семинары-тренинги «Аутоагрессия в подростковом возрасте», «Способы и приемы неагрессивной коммуникации в конфликтном взаимодействии», «Основы психологического консультирования клиента с высоким суицидальным риском», «Учимся понимать детские чувства. Навыки взаимодействия». Итоги плодотворной работы подвел главный врач Ставропольской краевой психиатрической больницы №1 Олег Боев:

– Люди всегда жили с проявлениями агрессии, несмотря на то, что эта форма разрушающего поведения. На съезде этот феномен мы рассмотрели с разных сторон: агрессия, как форма защитного поведения и преодоления трудностей; агрессия, которую проявляют врачи в период взаимодействия с пациентом; агрессия, проявляемая детьми и подростками, которая приводит к суициду. Чем выше внутренне ощущение тревожности и враждебности окружающего мира, тем чаще человек может раздражаться и проявлять агрессию (даже в скрытой форме). Задача у приглашенных специалистов была обучить молодых психологов и психотерапевтов выявлять основную мысль, которая не дает их пациенту покоя. Отдельно мы уделили внимание психологам образовательных учреждений — для них проведены мастер-классы по телесно-ориентированной терапии, которая позволяет снять состояние внутренней напряженности. Говорили и о проблемах подросткового возраста. Так, например, для них конфликт с родителям может стать пусковым механизмом для проявления к себе агрессивных действий — нанесении порезов или совершении суицида. Важно научить взрослых общаться с детьми. На эту тему был подготовлен тренинг для педагогов и психологов школ Ставрополя. Теперь специалисты должны научить родителей разговаривать с детьми так, чтобы снизить эмоциональное напряжение, тем самым уменьшить риск импульсивного поведения.