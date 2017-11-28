На базе Новокумского филиала краевого Музея изобразительных искусств открылась выставка «Современный лубок» художника и иллюстратора Павла Варунина.

Экспозиция приурочена к состоявшейся здесь на днях IV Международной научной конференции по проблемам самоидентификации этноконфессиональных групп в современном мире, их роли в сохранении уникальных и исчезающих культур. П. Варунин – гость из Эстонии, человек глубоко духовный, председатель Союза старообрядческих приходов, общества культуры и развития староверов, член совета национальных меньшинств при президенте Эстонской Республики. Выставка отражает своеобразный юмор, наивность и мудрость рисунков. Репродукции лубков, оригиналы которых выполнены гуашью и гелевой ручкой на бумаге, по-своему раскрывают смысл и особенности старообрядческих служб, жизни общины. Подкупают простотой и искренностью иллюстрации к духовным стихам, рукописным старообрядческим азбукам.