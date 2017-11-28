В Пятигорске прошла торжественная выписка мам и новорожденных. Пришли поздравить новоиспеченных граждан и сотрудники Госавтоинспекции. И не с пустыми руками. Они вручили шестерым мамочкам новенькие автокресла. Каждая из девушек — водитель со стажем, поэтому подарки пришлись как нельзя кстати. Одной из мам досталось два удерживающих устройства, так как в ее жизни появились сразу двое ребятишек. День рождение малышей совпал со стартовавшей всероссийской социальной кампанией «Пристегнись, Россия!», в рамках которой были вручены автокресла и наборы световозвращающих наклеек на коляски, сообщили в пресс-службе отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.