Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

28 ноября примерно в 23 часа в поселке Нежинский Предгорного района на улице 60 лет Победы водитель автомобиля «ВАЗ-21099» насмерть сбил 40-летнего местного жителя, после чего скрылся. Позже автоинспекторы нашли брошенный «ВАЗ-21099» и установили хозяина транспортного средства. На данный момент ведутся поиски водителя. За оставление места происшествие он может поплатиться правами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.