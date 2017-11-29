Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Товары, изготовленные в нашем регионе, ежегодно получают высокую оценку на различных всероссийских и международных выставках. Все большее количество жителей России узнают на прилавках нашу продукцию и охотно ее покупают. Руководители предприятий, благодаря которым ставропольская продукция стала известной за пределами края, получили благодарственные письма губернатора, которые вручил заместитель министра сельского хозяйства СК Роман Коврыга. Среди награжденных генеральный директор АО «Кавминводы» – завода по розливу минеральной воды «Новотерская целебная» Василий Евграфьев . Под его руководством проведена модернизация оборудования, которая позволила не только улучшить качество продукции, но и снизить экологическую нагрузку на окружающую среду. Отмечены также заслуги генерального директора АО «Сыродел» Александра Вильгоцкого, генерального директора ООО «АГРО-плюс» Андрея Альчакова, генерального директора ООО «Пятигорский пивоваренный завод» Шамиля Штанчаева и других.